Rose Villain: età, marito, padre, Sanremo e canzoni famose

Ritorno immediato al Festival diper. L’artista milanese sarà infatti all’Ariston con il brano Fuorilegge esattamente 12 mesi dopo essersi classificata al 23esimo posto con Click Boom! al suo debutto in Riviera. Autrice di due album in studio, pubblicati in due anni consecutivi, vanta diverse collaborazioni con artisti del panorama italiano, tra cui Annalisa, Achille Lauro e Fred De Palma ed è volto di Nuova Scena – Rythm + Flow Italia, talent show dedicato alle voci emergenti del rap disponibile su Netflix che tornerà con la seconda edizione il 31 marzo 2025. Nella sfera privata, l’artista è sposata con il produttore Sixpm, alias Andrea Ferrara, dal 2022.La carriera di: dagli inizi negli Usa al successo in ItaliaL’artistaa Milano per un evento di Spotify (Getty Images).