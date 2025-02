Rompipallone.it - Ronaldo senza freni: “cancella” Maradona e Pelè e svela un retroscena clamoroso su Messi

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 4 Febbraio 2025 17:18 di Giancarlo SpinazzolaCristianocontinua a lasciare il segno: le dichiarazioni dell’icona portoghese hanno dell’incredibile, annullati.Cristianocontinua a far discutere tutti. La leggenda di Manchester United, Real Madrid e Juventus – adesso in forza all’Al Nassr, in Arabia – si è reso protagonista di dichiarazioni che stanno facendo scatenare l’intera platea appassionata di calcio. Dai paragoni conalla rivalità con: CR7 è tornato, nuovamente, a lasciare il segno – anche se fuori dal rettangolo di gioco.Cristianosicuro: “Io il giocatore più completo di sempre”, poi suIntervenuto ai microfoni di El Chiringuito Tv in un’intervista condotta dall’amico giornalista Edu Aguirre, Cristianoè tornato ad accendere i riflettori.