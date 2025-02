Internews24.com - Ronaldo non ha dubbi: «Sono il migliore della storia, nessuno è completo come me»

di Redazione, attaccante portoghese dell’Al Nassr, dice la sua sul suo impatto nelladel calcio. Di seguito le dichiarazioniCristiano, attaccante dell’Al Nassr, ha parlato a La Sexta del suo impatto nelladel calcio.ARABIA SAUDITA – «Mi sta piacendo molto l’esperienza. Mi sento molto bene con la mia famiglia qui.una persona a cui piacciono le sfide, le cose nuove. I grandi obiettivi non mi intimoriscono, l’esperienza di andare in Arabia non mi ha tolto il sonno all’epoca. Sapevo com’era la lega qui grazie ai tanti portoghesi che ci avevano già giocato».FAMA – «Quando sento una critica, per quanto ci siano 100 commenti positivi e uno negativo, io vado a cercare proprio quello negativo. Non è colpa mia seil più famoso, fa partemia vita.