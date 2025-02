Sololaroma.it - Roma, UFFICIALE: arriva Nelsson in prestito

Manca poco meno di un’ora alla fine della sessione di calciomercato invernale e lasi è resa protagonista di una corsa contro il tempo con l’obiettivo di andare a chiudere gli ultimi colpi necessari a colmare le lacune della formazione giallorossa, dati anche i tanti addii. In attesa che vengano depositati i contratti di Salah-Eddine e di Gourna-Douth, la società giallorossa ha ufficializzato l’arrivo di Victor, calciatore di proprietà del Galatasaray. Con l’addio di Mario Hermoso, che si è trasferito al Bayer Leverkusen, laaveva bisogno di un altro difensore centrale da mettere a disposizione di Claudio Ranieri. Dopo un primo tentativo per Goglichidze dell’Empoli, non andato a buon fine, Ghisolfi ha trovato il valido sostituto proprio inche si trasferisce acon uncon diritto di riscatto.