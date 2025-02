Sololaroma.it - Roma, tutto fatto: depositati i contratti di Salah-Eddine e Gourna-Douath

È stata una vera e propria corsa contro il tempo, ma alla fine lace l’ha fatta. Depositando iin Lega di, la dirigenza giallorossa dichiara chiusa la sua sessione di calciomercato invernale. In una caotica successione di eventi, la squadra capitolina è riuscita a portarsi a casa tre acquisti in una sola giornata, a partire da quello di Nelsson, il primo dei tre ufficializzato. Persi trattava soltanto di burocrazia: infatti, il calciatore, ormai ex Salisburgo, aveva svolto le visite mediche anzitempo in Austria, così da anticipare i tempi e definire ilsenza problemi che avessero potuto creare un intralcio nella riuscita dell’affare. Ghisolfi ha concluso l’affare persi è concluso con un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alle presenze del giocatore, così come riportato da Fabriziono su X.