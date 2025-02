Sololaroma.it - Roma, Salah-Eddine pronto a combattere: “Darò tutto”

Leggi su Sololaroma.it

L’ultimo acquisto della, arrivato a pochi minuti dalla fine della sessione di calciomercato invernale si è già immedesimato nello spirito coraggioso e combattente della squadra giallorossa. Dopo aver svolto le visite mediche, infatti, il contratto diè stato depositato nella Lega, per poi attendere per l’ufficialità nella notte del 4 febbraio. Il calciatore però si è messo da subito a disposizione di Claudio Ranieri per dare il via alla sua nuova avventura, tanto da risultare presente nella lista dei convocati di Sir Claudio, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan, che si terrà alle 21:00 del 5 febbraio., ricordiamo, si è accasato acon un acquisto a titolo definitivo a 8 milioni di euro+2 di bonus. L’esterno sinistro, nono olandese della storia giallorossa, vestirà la maglia numero 34 che lo accompagnerà nella sua esperienza capitolina.