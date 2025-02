Sololaroma.it - Roma, Ranieri: “Con il Milan sarà difficile. Soddisfatto del mercato”

È giornata di vigilia per la, che domaniimpegnata nei quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà ilcercando di guadagnarsi un posto in semifinale. Proprio della sfida in programma a San Siro e di altri temi, tra cui ilappena concluso, ha parlato Claudioin un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset.Il tecnico giallorosso ha così esordito: “.L’obiettivo è fare bene contro il. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite. Da quanto è arrivato Conceicao hanno fatto cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno. Abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra e cercheremo di fare la nostra partita. Mi aspetto una garama noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra.