Roma peruviano 36enne ai domiciliari per stupro evade e violenta altra donna | stavolta va in carcere

La storia che arriva daha dell’incredibile, ma è vera: un, accusato di violenza sessuale, è evaso dae ha stuprato ancora. L’ennesima dimostrazione che a volte le misure alternative, il braccialetto elettronico, e ogni qualsivoglia palliativo riservato a chi ha subìto una condanna per reati che hanno segnato una vittima nel corpo e nell’animo sono spesso inefficaci, arriva dalla capitale. E dal caso dell’immigrato sudamericano evaso dai, dove si trovava per l’accusa di, che ha dimostrato tutta la fragilità delle disposizioni alternative applicate. L’uomo infatti, nonostante il regime di restrizione a cui era sottoposto, è uscito da casa. È andato in discoteca. E lì avrebbeto un’, evaso daidove era finito perun’ragazzaUna storia, quella dell’immigratoarrestato e posto aiper aver stuprato una ragazza immagine di 20 anni nei pressi di una discoteca a, e poi evaso la sera stessa, quando avrebbeto un’giovane che aveva conosciuto in un locale da ballo, che fa venire i brividi.