Roma Milan nel mirino | Rensch scalda i motori

Archiviato il pareggio per 1-1 con il Napoli, per lasta arrivando già il momento di tornare in campo. I giallorossi hanno agguantato il risultato nel finale e vogliono proseguire su questa strada, che appare sempre di più quella giusta. Il focus passa ora sulla Coppa Italia, competizione da onorare anche in virtù di una classifica ancora deficitaria in campionato. I capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la gara con il, in programma domani 5 febbraio alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per i quarti di finale del trofeo tricolore. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri lo ha fatto capire nell’ultima uscita di campionato, con i tanti cambi nel suo undici titolare: le coppe diventano cruciali in questa annata per la Lupa. Il coach di Testaccio è consapevole che mettere al tappeto i rossoneri sarà impresa non da poco, motivo per cui è necessario puntare sui fedelissimi.