Roma le decisioni del Giudice Sportivo | squalifica a Koné e non solo

Al termine della sessione di calciomercato e prima che ricominci la Serie A, ilha comunicato tutte leriguardanti la 23ª giornata di Serie A, quella in cui laha disputato contro il Napoli, nel match terminato per 1-1, con gol di Angelino da una parte e di Spinazzola dall’altra. Come pronosticato, è stata confermata ladi una giornata a Manu, ammonito nel corso del match, al 51?, a seguito di un contrasto di gioco a metà campo con Juan Jesus. Il centrocampista francese è arrivato così alla quinta ammonizione che non gli permetterà dunque di essere presente nella sfida contro il Venezia. Questa decisione costringerà Claudio Ranieri a rivedere l’assetto della sua squadra a centrocampo, immaginando anche che il tecnico giallorosso possa decidere di far esordire anche Gourna-Douath, magari in supporto a Paredes.