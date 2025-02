Calciomercato.it - Roma, l’arrivo di Gourna-Douath: Milan subito nel mirino | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista francese prelevato in prestito con diritto/obbligo di riscatto dal Salisburgo: saràa disposizione di Ranieri per la sfida di Coppa Italia a San SiroFinale di mercato scoppiettante per la, che oltre a Salah-Eddine e Nelsson hanno ufficializzato ieri sera prima del gong del mercato anche l’ingaggio di Lucasa Fiumicino – Calciomercato.itIl giovane centrocampista francese è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino e andrà a rinforzare la mediana di mister Ranieri.arriva in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 18 milioni di euro. Il giocatore classe 2003 ha sostenuto ieri le visite mediche in Austria e firmato da remoto il contratto che lo legherà al club giallorosso.