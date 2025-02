Tg24.sky.it - Roma, la scorta del Ministro Lollobrigida sventa un borseggio in centro

Ha tentato di rubare il portafogli dalla borsa di una passante ama la scena è stata notata da due carabinieri delladelFrancescoche lo hanno bloccato. E’ successo a largo Santa Susanna, in pienostorico. Il ladro, un ventunenne di origine romene, in compagnia di un complice che è riuscito a fuggire, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti su segnalazione delladeldell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, non presente in quel momento.