Roma: investito e ucciso pedone 61enne sulla Palmiro Togliatti, caccia al pirata della strada

Un uomo di 61 anni e’ stato falciato ed, ieri sera alle 20 circa in via. L’uomo stava attraversando lacon il sul cane, un labrador, quando e’ statoda una auto il cui conducente e’ scappato senza prestare soccorso.L’uomo e’ morto sull’asfalto mentre il cane, spaventato, e’ scappato per essere recuperato poco dopo e affidato ai parentivittima. Sul posto sono accorsi gli agentipolizia locale diCapitale del V gruppo Casilino che hanno chiuso lada piazza Pino Pascali per effettuare i rilievi.I testimoni hanno fornito il modello e la targa dell’autoe si sta indagando per risalire al proprietario. La vittima era residente in zona Prenestina.Agenzia Nova