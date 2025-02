Dayitalianews.com - Roma, il 9 febbraio, Isabella Lopardi parlerà del suo romanzo d’esordio: ‘Mara diventa un alieno’

Appuntamento domenica 9alle ore 16, aTrastevere, via della Lungara 44, INTERNO 4.unnzodi, raggiunge la capitale agli albori del nuovo anno, per dimostrare che Diverso non è Sbagliato: mostrandolo semplicemente, senza limitarsi a descrivere. Nell’ambito dell’evento, il testo scrittospazio, acquista le tre dimensioni. Molti gli ospiti il lista. Il testo non è che una fuga dal mondo, oppure si tratta di realizzare se stessi in una dimensione diversa? Su Europa, luna del pianeta Giove, lo saprete. Le parole dell’autriceQueste le parole dell’autrice, nell’introduzione: “Io qui propongo un nuovo modo per parlare del cambiamento legato alla pubertà. Il confine tra malformazione e creazione di una nuova razza umana, magari sulla base di una fisionomia extraterrestre.