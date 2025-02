Sololaroma.it - Roma, i Friedkin ci provano per Ancelotti: l’indiscrezione dalla Spagna

Dopo una stagione complicata, con tre cambi alla guida tecnica e un piazzamento lontanozona Champions League, lapunta a ripartire con slancio per il prossimo campionato. Come accadde nel 2021 con l'ingaggio di José Mourinho, il club intende affidare il progetto a un allenatore di caratura internazionale. Il nome in cima alla lista è quello di Carlo.Secondo quanto riportato da AS, i, proprietari del club giallorosso, stanno cercando personalmente di convincere il tecnico emiliano. L'offerta è ambiziosa sotto ogni punto di vista, sia sportivo che economico: un vero e proprio all-in per consolidare latra le grandi d'Europa. Nessuno meglio di "Carletto" potrebbe riuscire in questa impresa.