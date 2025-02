Romadailynews.it - Roma: Ferrara (M5s), arriva delibera per divieto fumo in spiaggia

Basta mozziconi sulla sabbia, bastapassivo in. “Capitale puo’ fare un passo importante per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica con unache introduce ildisulle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. Un provvedimento che si ispira a modelli di successo gia’ attuati in Svezia ma anche a Melbourne, Barcellona e nelle citta’ italiane di Bibione e Capri”.Lo dichiara in una nota il consigliere comunale del M5s, Paolo.“L’obiettivo e’ garantire spiagge piu’ pulite, un’aria piu’ respirabile e un mare libero dai mozziconi. Questi ultimi sono, infatti, il rifiuto piu’ diffuso e dannoso per l’ambiente marino: rappresentano il 14 per cento della spazzatura sulle spiagge italiane (dati Legambiente) e ciascuno di essi impiega oltre 10 anni a degradarsi mentre rilascia sostanze tossiche nel mare.