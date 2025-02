Romadailynews.it - Roma: controlli ad Esquilino e Tuscolano, 2 arresti, 7 denunce e notificati 25 ordini allontanamento

Leggi su Romadailynews.it

I Carabinieri della CompagniaPiazza Dante hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle zone comprese tra i quartierie nell’area della stazione ferroviaria Termini, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano e ad implementare gli standard di sicurezza, nell’ambito delle zone a tutela rafforzata istituite in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di, Lamberto Giannini, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’attivita’ e’ di 2 persone arrestate, 7 denunciate alla Procura della Repubblica e di 25 notifiche perdiai sensi dell’ordinanza 6747 datata 8 gennaio 2025 della Prefettura di(Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica).