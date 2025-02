Romadailynews.it - Roma: controlli a Serpentara e piazza Sempione, identificate 200 persone, un arresto

Sono 200 lee una quella arrestata nel corso deinei quartierie Cinquina e nell’area di, svolti dalla polizia in sinergia con l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza e l’Asl. Delle 200, 66 sono di nazionalita’ straniera, mentre sono circa 100 i veicoli controllati e 13 le attivita’ commerciali sottoposte a ispezione amministrativa.Un uomo albanese, gia’ espulso dal territorio nazionale, e’ stato arrestato per essere rientrato in Italia prima del periodo di dieci anni previsto dalla legge. Dovra’ scontare la pena di oltre un anno per in ottemperanza al decreto di espulsione di cui era gia’ destinatario. L’uomo, sottoposto a perquisizione, e’ stato trovato anche in possesso di hashish e cocaina, seppur di modiche quantita’.