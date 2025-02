Sololaroma.it - Roma, come cambia la lista UEFA? Tre i soli cambi possibili, Ranieri riflette

Archiviata la finestra invernale di calciomercato, per laè tempo di proiettarsi ai prossimi impegni, tra i quali ci saranno anche i playoff di Europa League. Il sorteggio ha incrociato le sorti dei giallorossi con quelle del Porto, con il match d’andata che si giocherà giovedì 13 febbraio in terra portoghese, mentre il ritorno sarà all’Olimpico la settimana successiva. Entro il 6 febbraio dovrà essere invece compilata laaggiornata, conche dovrà decidere chi inserire tra i nuovi acquisti.Gollini unica certezza, Rensch verso l’inserimentoNon tutti i neo arrivati potranno infatti essere a disposizione per le prossime gare europee. Il regolamentopermette l’inserimento di trenuovi giocatori, il che costringerà il tecnico giallorosso a dover fare delle scelte.