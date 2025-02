Juventusnews24.com - Roma, clamoroso nome per il post Ranieri: fatto un tentativo per convincere questo ex Juve. Cosa succederà a giugno

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna che riguarda la Roma in vista della prossima stagione. Come riportato dal quotidiano As i giallorossi starebbero fare un serio tentativo per convincere Carlo Ancelotti ad accettare l'offerta dei giallorossi e a diventare il nuovo allenatore della Roma. La famiglia Friedkin si sarebbe mossa in prima persona per convincere l'ex allenatore della Juventus. Si tratterebbe per lui di un ritorno nella capitale, dove era già stato come calciatore e capitano nel biennio 1985-87.