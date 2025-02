Calcionews24.com - Roma, caccia al nuovo allenatore: i Friedkin si muovono in prima persona per lui! La bomba dalla Spagna

Leggi su Calcionews24.com

, clamorosa indiscrezionesuldei giallorossi: la famigliasi è mossa inClamorosa indiscrezioneche riguarda la: come riportato dal quotidiano As i giallorossi starebbero fare un serio tentativo per convincere Carlo Ancelotti ad accettare l’offerta dei giallorossi. La famigliasi sarebbe mossa in .