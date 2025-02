Sololaroma.it - Roma, Antonello in stand-by: nessun nuovo contatto con i Friedkin

Leggi su Sololaroma.it

Se da una parte Ghisolfi e Ranieri lavorano per costruire ladel futuro sul campo, dall’altra c’è chi pensa alla società e alla dirigenza da mettere al timone. In attesa di scoprire chi sarà ilallenatore, una volta che Sir Claudio passerà definitivamente nel suo ruolo dirigenziale a giugno, Dan e Ryanproseguono la ricerca per individuare il prossimo amministratore delegato del club.La ricerca è iniziata il 22 settembre, quando l’ex CEO Lina Souloukou, figura centrale dell’ultimo anno e mezzo a Trigoria, era stata accompagnata all’uscita dai proprietari dopo l’esonero di De Rossi, nonostante le dimissioni formali della dirigente greca. Numerosi nomi sono stati associati alla posizione durante questo lungo casting della proprietà, ma la carica sembra destinata a rimanere vacante ancora per un po’.