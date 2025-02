Calciomercato.it - Roma, all-in su Ancelotti: dipenderà tutto da Florentino | CM.IT

Le ultime sul futuro del tecnico italiano, oggi sulla panchina del Real MadridDopo una stagione piena di difficoltà e con tre allenatori diversi sulla panchina, lavuole ripartire la prossima estate con un grande, grandissimo nome., all-in sudaCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itCome accaduto nel 2021 con José Mourinho, i Friedkin cercano una figura di carisma ed esperienza internazionale per tornare a puntare alla zona Champions, un obiettivo che, anche in questa stagione, sembra ormai compromesso. E Carloè l’uomo che hanno scelto.Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i proprietari del club giallorosso si stanno muovendo personalmente per tentare di convincere l’ex allenatore del Milan, la cui volontà, per ora, non è cambiata.