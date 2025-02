Tg24.sky.it - Roma, ai domiciliari per stupro evade e violenta un'altra donna

Leggi su Tg24.sky.it

È evaso dai, dove si trovava per l’accusa di, e andato in discoteca avrebbeto un’. Il 36enne peruviano Cesar Augusto Sanchez Martinez, pr in alcuni locali notturni della Capitale, era stato arrestato lo scorso 23 gennaio per violenza sessuale ai danni di una ragazza. In quel caso, avvenuto lo scorso ottobre, la vittima sarebbe stata narcotizzata e poita dall’uomo che le avrebbe offerto un drink. In seguito alla denuncia, il trentaseienne era stato arrestato e su disposizione del gip è messo ai. L’uomo però, approfittando dell’indisponibilità del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto avere, la sera stessa è evaso ed è andato in una discoteca in zona Marconi. Qui, secondo l’accusa, avrebbeto un’ragazza, che lo ha denunciato.