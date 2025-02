Roma aggredisce un minorenne che indossava la kippah | arrestato 33enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 febbraio 2025- I fatti risalgono al 29 gennaio scorso, quando un minore chela, in via Nazionale, a, in compagnia della madre, è stato avvicinato da un soggetto che lo ha colpito a mani nude.L’autore del gesto, identificato per un cittadino egiziano trentatreenne, dopo la segnalazione scattata all’112N, è stato rintracciato a poca distanza da personale della Digos, nonché dagli agent del Commissariato di PS Trevi campo Marzio e Trastevere.Da quanto ricostruito, l’autore dell’aggressione, nelle fasi immediatamente successive agli atti rivolti al predetto minore, si è poi scagliato contro un esercente commerciale della zona, che era intervenuta per difendere le vittime del gesto.In tale frangente, lo stesso aggressore ha altresì impugnato una bottiglia in vetro che ha estratto da una delle tasche degli indumenti indossati.