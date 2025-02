Romadailynews.it - Roma: abusivismo alberghiero a Prati, sospesa licenza a struttura ricettiva

Abusivismi edilizi sfociati nella realizzazione di una stanza non prevista dalla pianta catastale, cosi’ come il ritardo nella registrazione dei nominativi degli ospiti. E’ sulla base di queste irregolarita’ che il questore di, Roberto Massucci, ha sospeso ladi una casa vacanze sita in via Bazzoni nel quartiere. L’interdizione dall’attivita’ recettiva avra’ una validita’ di cinque giorni, mentre per le irregolarita’ emerse nella registrazione dei clienti e’ scatta una denunciata. Nel dettaglio, erano due gli ospiti non tracciati che albergavano all’interno dei locali.Complessivamente, dal mese di novembre, sono 78 i provvedimenti sospensivi di licenze adottati dal questore di.Agenzia Nova