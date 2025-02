Lettera43.it - Roma, 36enne evade dai domiciliari e abusa di una ragazza: non aveva il braccialetto elettronico

Leggi su Lettera43.it

IlCesar Augusto Sanchez Martinez, conosciuto come promoter nelle discotechene, era stato arrestato il 23 gennaio per aver violentato unadi 20 anni nell’ottobre 2024. Secondo l’accusa, Sanchez Martinez avrebbe narcotizzato la giovane, reclutata comeimmagine per il locale El Taboo, e poito di lei. La stessa sera in cui era stato posto agli arresti, l’uomo è evaso, approfittando dell’assenza del, e si è recato alla discoteca Room 26, in zona viale Marconi. Qui, avrebbe aggredito un’altra, che successivamente lo ha denunciato per violenza sessuale. IlArticolo completo:daidi una: nonildal blog Lettera43