Sololaroma.it - Roma, 24 ore di fuoco: i retroscena sull’ultimo giorno di mercato

Leggi su Sololaroma.it

Laha vissuto un frenetico finale di, riuscendo a rinforzare la rosa di Ranieri con acquisti mirati e sorprendenti. L’arrivo di Victor Nelsson dal Galatasaray ha aperto la giornata, seguito in serata dalla firma di Salah-Eddine. A chiudere il tris di colpi è stato l’ingaggio del giovane centrocampista del Salisburgo Lucas Gourna-Douath.Il centrale danese prende il posto di Mario Hermoso, che ha scelto il Bayer Leverkusen, mentre Dahl è volato al Benfica. Niente da fare invece per il possibile trasferimento in extremis di Cristante alla Fiorentina: il tempo non è stato sufficiente per chiudere l’operazione.Cifre e formule degli acquistiVictor Nelsson arriva per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Hermoso. Difensore centrale danese, offre solidità ed esperienza internazionale.