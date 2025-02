Lanazione.it - Rogo nel distributore: a fuoco furgoni e auto

I vigili deldi Follonica, ed una squadra di rinforzo della sede centrale di Grosseto, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in località Pratoranieri, sulla vecchia Aurelia, nel territorio comunale di Follonica, per l’incendio di tre veicoli (dueed un’) all’interno dell’area di sosta di pertinenza di un. Le squadre intervenute hanno immediatamente provveduto ad abbassare le fiamme e, tramite l’utilizzo di schiuma estinguente, hanno definitivamente spento l’incendio evitando che le fiamme potessero propagarsi oltre che alle strutture di servizio, alle pompe di erogazione carburante del. Danni ingenti ai veicoli ma, per fortuna, nessuna conseguenza per le persone. Oltre ai vigili delsono intervenuti carabinieri e polizia municipale.