Rocca di Cilento, presentata la seconda edizione di OlivitalyMed

Tempo di lettura: 3 minutiSi svolgerà il 26-27-28 aprile 2025, nello splendido scenario del Castello dia Lustra (Sa), ladi, la Rassegna dedicata alle Eccellenze dell’Olio e dei Sapori Mediterranei. Anticipazioni sul programma, gli espositori e i protagonisti sono state rese note nel corso dell’Anteprima che si è svolta il 3 febbraio al Castello.L’iniziativa, da un’idea dell’imprenditore Stefano Sgueglia e oggi portata avanti dalla famiglia, “vuole essere il riconoscimento che mancava per il mondo dell’olio, fatto di donne e uomini instancabili, impegnati nella produzione di una risorsa preziosa per la nostra civiltà e la nostra cultura. Un lascito in particolare per il territorio vocato dele le sue comunità” ha dichiarato Tonio Sgueglia, organizzatore della manifestazione e proprietario del Castello, insieme alla madre Pina e alla sorella Piera.