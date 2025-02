Roberto Speranza | Io indagato 8 volte durante la pandemia come Giorgia Meloni Ma non scappo

Leggi su Open.online

ha ricevuto la comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati «sette-ottoil Covid». Proprio la stessa di cui oggi si lamenta la premiera proposito del caso Almasri. Ma lui e l’allora premier Giuseppe Conte hanno «reagito in modo molto diverso: quando un ministro o un premier sono chiamati in Parlamento, devono andare sempre e comunque. Non fuggire. Dal primo provvedimento sui rave party all’ultimo messaggio social sull’indagine, il governo sembra voler distrarre il pubblico e i problemi reali sono derubricati.opposizione non dobbiamo cadere nella trappola:deve venire in aula, ma noi dobbiamo partire dai problemi reali del paese», dice oggi al Fatto Quotidiano.Le indagini sullaLe inchieste, spiega l’ex ministro della Sanità a Wanda Marra, sono state «tutte archiviate con formula piena».