Ilrestodelcarlino.it - Ritrovata impantanata con l’auto la donna scomparsa

Si è fortunatamente concluso con un lieto fine l’episodio che nella mattinata di ieri ha tenuto col fiato sospeso il Lughese, dove per alcune ore forze dell’ordine e vigili del fuoco sono stati impegnati nella ricerca di una 72enne residente a Lugo. Il figlio, non avendo più notizie della madre dalla sera precedente, ne aveva denunciato la. La, che si era allontanata al volante della propria auto, è stata poi, nella tarda mattinata di ieri, dai carabinieri che fanno capo alla locale Compagnia. La 72enne era in un campo situato non lontano dalla propria abitazione, a bordo della propria vettura che era rimasta. Non avendo, poi, con sé un telefono cellulare, lanon era stata in grado di richiedere aiuto. Le sue condizioni sono apparse discrete e, dopo essere stata visitata dai sanitari, ha potuto fare rientro a casa.