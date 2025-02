Ilgiorno.it - Ritorno al campo volo bruciato di Cogliate, si attende ancora il via libera per demolire gli hangar e ripulire l’area

(Monza e Brianza), 4 febbraio 2025 – A ormai quasi tre settimane dal devastante incendio che ha distrutto 4e 7 aerei aldi, sisolo il viadelle autorità per poter procedere alla demolizione dei resti delle strutture e alla pulizia del. Tutto èsotto sequestro, con i sigilli, in attesa del completamento delle indagini e della stesura della relazione tecnica da parte dei vigili del fuoco che dovrà ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di quel drammatico mercoledì 15 gennaio, quando nel giro di pochi minuti le fiamme, partite da uno dei 4situati più a nord, hanno intaccato anche i 3 vicini, non dando nemmeno il tempo ai presenti di mettere in salvo gli aerei. “Abbiamo fatto una nuova richiesta e siamo in attesa del viaper poter procedere con le attività di demolizione e smaltimento” ha spiegato Stefano Favaro, presidente dell’Asd