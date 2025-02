Biccy.it - Ritiro in corsa per Fedez da Sanremo? Parla un noto giornalista

La decisione di Emis Killa di ritirarsi dal Festival didopo la notizia delle indagini per associazione a delinquere ha acceso diverse discussioni e qualcuno ha iniziato a rumoreggiare di un altro possibile addio alla gara. La ssettimana Rossella Erra su Rai Uno ha riportato dei rumor su: “Sta circolando un’altra voce in questi giorni e riguarda. Sì, qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Unin, potrebbe non continuare“. In studio però ilDomenico Marocchi ha escluso questa possibilità e ha dichiarato che Federico ha fatto le prove sia per il suo inedito, che per la cover che presenterà nella quarta serata con Marco Masini., uninal Festival di? Il rumor di Gabriele Parpiglia.