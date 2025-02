Pianetamilan.it - Ritiro e ritorno, Szczesny: “Juve, sfida continua. Il Barcellona …” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Wojciech, ex portiere dellantus oggi al, ha parlato di recente in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'Ildopo lantus, poi il passo indietro e l'arrivo al: Wojciechracconta, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il motivo per cui è tornato a giocare e perché ha scelto la Spagna per ripartire. Guarda il