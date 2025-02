Cinemaserietv.it - Rita De Crescenzo spiega a Giletti perché ha invaso Roccaraso e adesso punta a Ovindoli

Leggi su Cinemaserietv.it

Ospite del programma Lo stato delle cose, su Rai 3, l’influencer e tiktoker napoletanaDeè stata intervistata da Massimoin merito all’invasione didi cui si parla da giorni.hato che ha semplicemente detto ai suoi due milioni di follower che si trovava ae li ha invitati a trascorrere le loro vacanze nella località turistica abruzzese, come fa con tutto ciò che la riguarda, nel quotidiano. Deha confermato inoltre che presto sarà a, quindi ha invitato il sindaco a collocare bagni e cestini pubblici,“la gente sporca” e non è colpa sua.Dea Lo stato delle cose, su Rai 3ha introdotto l’intervista, che potete vedere su RaiPlay, introducendo:“Questa donna è finita su tutti i giornali del mondo, con un appello lanciato sui social – visto che ha quasi due milioni di follower su TikTok – ha trascinato, come sapete, la scorsa settimana, centinaia e centinaia di napoletani a