Rita De Crescenzo | Dopo Roccaraso andrò a Ovindoli Il sindaco spaventato | Una minaccia

Il mondo in questi giorni ha conosciutoDeche con un semplice video ha spostato oltre diecimila napoletani in un paesino di montagna abruzzese. Di lei hanno parlato in Francia, in Spagna, in Olanda e pure in Danimarca. L’argomento è stato molto dibattuto anche nel nostro Paese e ieri sera la tiktoker è stata per la prima volta ospite in uno studio televisivo. A chiamarla è stato Massimo Giletti per il suo programma su Rai3.“La ministra Santanché potrebbe dimettersi e posare le armi, arrivo io, la ministraper il turismo porompopò. Se è il caso sono pronta” – ha esordito ironizzando – “Piaccio tanto perché faccio le dirette la mattina e tengo compagnia e la gente mi aspetta proprio. Chi è ammalato, chi è in ospedale, le RSA. Io porto compagnia e la gente per questo mi ama“.