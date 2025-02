Dilei.it - Rischio infarto nelle donne, come scoprirlo con test specifici

Leggi su Dilei.it

Nell’ambito della medicina di genere, si sa, non bisogna fare l’errore di adattare immediatamente e senza la necessaria attenzione un profilo dimaschile alla donna. Per questo, pur senza sottovalutare l’importanza dei classici elementi di pericolo che alzano la probabilità di andare incontro ad infarti o ictusipertensione, elevati valori di colesterolo LDL, fumo, diabete e sovrappeso, i ricercatori lavorano per definire altri percorsi diagnostici che possano indirizzare una prevenzione su misura.In questo senso ora arriva un’importante novità, basata su, che porta a definire un nuovo punteggio dicapace di prevedere e categorizzare accuratamente ildi eventi cardiovascolari avversi gravi,l’.A spiegare di cosa si tratta è una ricerca pubblicata su Radiology: Cardiothoracic Imaging, rivista della Radiological Society of North America (RSNA).