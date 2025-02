Ilgiorno.it - Riqualificazione urbana: sette linee strategiche

Leggi su Ilgiorno.it

VIGEVANO (Pavia)Un progetto di rigenerazioneche abbia nell’inclusione il suo elemento fondante. Sonole direttricidel progetto “Vigevano Inc.“, promosso dal Comune e finalizzato a trasformare la città attraverso una serie di interventi di rigenerazione, sostenibità e inclusione sociale. Si tratta del Community Skill Center, il Neet Hub, Bibliotech, Casa Circolab, Parco Didattico, Creative Mc.Lab e Mobility Network che guarda al superamento delle diseguaglianze sociali e territoriali tra l’area del centro e quella del Ticino. "Con Vigevano Inc. vogliamo restiuire centralità alle persone – spiega il vice-sindaco Marzia Segù (nella foto) – soprattutto quelle che vivono in condizioni di maggiore fragilità. Il nostro obiettivo è creare una città giusta e inclusiva in cui le diseguaglianze sociali e territoriali siano ridotte grazie a servizi veramente accessibili a tutti".