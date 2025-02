Ilfattoquotidiano.it - Ripristinare gli ecosistemi migliora l’umore: ecco perché nelle battaglie ambientali bisogna coinvolgere le comunità territoriali

Ormai è noto: l’esposizione alle aree naturali genera benefici per la salute psicologica e promuove la salute fisica. Ma secondo uno studio scientifico scritto a più mani, Oltre la disperazione: Sfruttare il ripristino dell’ecosistema per la resilienza psicosociale, da poco pubblicato sulla rivista scientifica PNAS,gliha anche un potenziale importante e in gran parte ancora inutilizzato: quello di rendere possibile la trasformazione personale e sociale delle persone, oltre che ilmento della resilienza della, contrastando soprattutto la percezione di essere testimoni impotenti del declino ambientale.“È un argomento attuale e interessante quello del ripristino ambientale come modo per intervenire sugli effetti della società, sulla socializzazione, sull’attaccamento ai luoghi, sulla relazione”, commenta Alessandra Viola, scrittrice e giornalista scientifica.