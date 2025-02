Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve, non c’è intesa per il prolungamento: addio inevitabile a meno che… I possibili scenari

di RedazionentusNews24, non c'èper ildel contratto in scadenza nel 2026:che. IL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Dusan, attaccante di proprietà dellantus legato al club bianconero da un contratto da 12 milioni di euro a stagione in scadenza nel 2026.Le parti non hanno trovato l'per spalmare il suo pesante ingaggio e per questo tutte le strade portano a una separazione in estate, con il serbo che è già sul mercato. Al momento non sembra verosimile un ravvicinamento tra le parti, ma se Dusan dovesse segnare a raffica. il quotidiano lascia ancora aperte tutte le porte.