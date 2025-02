Rimini mamma insulta dagli spalti durante una partita di basket | Scimmia La reazione della giocatrice 17enne diventa virale – Il video

Leggi su Open.online

«Sei una». A urlare,di unafemminile di pallacanestro under 19 tra la squadra di casa “Happy” e la “Nuova Virtus Cesena” è una. La giovane riminese però non ci sta. Non vuole giustamente esserta, reagisce e va viso a viso davanti alla donna. Le immagini dell’episodio stannondo virali. A prender le partioltre ai tanti presenti anche i dirigenti sportivi presenti che si rivolgono alla signora con una sola domanda: «Ma non ti vergogni?». «Non era detto per il senso del razzismo, mi è uscito», ha spiegato la donna. «Scrivo una lettera alla federazione», insiste uno dei dirigenti nelle immagini. Come è finitaSondo quanto riporta il Resto del Carlino la giovane cestista, udita l’offesa, aveva lasciato il campo nel tentativo di raggiungere la responsabile dell’insulto, e per questo è stata espulsa secondo il regolamento.