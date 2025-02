Tg24.sky.it - Rimini, dagli spalti insulti razzisti durante la partita di basket giovanile

Un episodio di razzismo si è verificato ieri seraunadel campionato femminile Under 19 tra Happye Nuova Virtus Cesena.l'incontro, una spettatriceha rivoltoa un'atleta di origine africana, urlandole contro: "Ma non ti vergogni? Sei una scimmia". Visibilmente turbata, la giocatrice ha abbandonato momentaneamente il campo per affrontare la donna sugli, come documentato da una diretta sui social. La condanna di entrambi i clubImmediate le reazioni. I dirigenti dell'Happyhanno condannato il gesto allontanando la tifosa e promettendo di denunciare quanto accaduto. Anche la Nuova Virtus Cesena ha preso posizione con una dichiarazione ufficiale, precisando che la tifosa non è tesserata con il club ed esprimendo "ferma condanna nei confronti di comportamentie discriminatori, che non possono e non devono avere alcun posto nel nostro ambiente sportivo".