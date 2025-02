Sport.quotidiano.net - Rimini, colpaccio a Trieste. Basta Toni per esultare

È stato sufficiente un gol realizzato daalla mezz’ora della ripresa alla Primavera delper tornare da Triestina con i tre punti in tasca. Un vero e proprioquello della squadra di mister Biavati contro quella che prima del match era la seconda forza del girone. Tre punti che permettono ai biancorossi di salire a quota 22 in classifica portandosi a sette punti dalla capolista Mantova. Triestina: Malusà, Kadar, Palma, Samba, Bagnoli (10’ st Bortolussi), Kosijer, Ilunga, Zaic (27’ st Panagiotakopoulos), Kokora, Akpa Akpro, Bericchio. A disp.: Korreshi, Guillen, Tofflo, Romano, Panigada, Rossi, Drago, Bonfigli, Postorino. All.: Marino.: Generali, Ciavatta, Bacchiocchi, Camiciottoli, El Archi, Drudi (34’ Lepri), Mini, Aruta (42’ st Sposato),, Conti (42’ st Urciuoli), Rubino (45’ st Mengoni).