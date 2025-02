Sport.quotidiano.net - Rimini, aumentano i bomber. Arriva Leonardi dalla Sampdoria

Forse non era nei programmi, ma in extremis ilha deciso di potenziare il proprio pacchetto avanzato. Così, continuando su quella strada che ormai unisce i biancorossi alla, ieri nell’ultimo giorno di mercato la rosa a disposizione di Antonio Buscè si è arricchita con Simone. Nonndo sul gong, a notte fonda, per raggiungere l’accordo. Classe 2005, originario di Catania,la Sicilia la lascia da ragazzino. A 14 anni, infatti, prende la via di Genova per trasferirsi alla. Una scalata delle varie formazioni giovanili fino adre alla Primavera. Mettendosi anche in mostra agli occhi dei vari allenatori della prima squadra. Nella stagione in corso, infatti, ha esordito in serie B con la maglia blucerchiata, per lui cinque presenze in cadetteria con un gol segnato a Marassi contro il Catanzaro.