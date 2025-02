Romadailynews.it - Rifiuti: Diaco-Meleo-Arnetoli (M5s): venerdi’ prossimo conferenza per dire “no al biodigestore”

7 febbraio dalle 15:00 alle 19:00 in Sala Laudato Si’ a Palazzo Senatorio in Campidoglio “parteciperemo alla“Perche’ il no dei cittadini di Roma est aldell’Agricola Salone” assieme ai comitati e ai cittadini interessati”. Lo dichiarano in una nota congiunta il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Danieledel M5S, la capogruppo in Campidoglio del M5s Lindae la consigliera del M5s in Municipio Roma VI Laura. “Manifesteremo tutti insieme il nostro diniego all’ennesima opera controversa – proseguono -, dannosa e inquinante per il territorio capitolino avallata da questa amministrazione. La cittadinanza e’ stufa, esausta, piena di preoccupazioni ed esige rassicurazioni in merito: noi fino all’ultimo faremo sentire la nostra voce e lotteremo assieme a loro”, concludono.