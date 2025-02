Brindisireport.it - Riconoscimento Plastic Free 2025: premiati anche due Comuni del Brindisino

Leggi su Brindisireport.it

Ci sonoduedeltra i 122che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.