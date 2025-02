Lanazione.it - Riconoscimenti per la ricerca da Monasterio

In occasione del quinto Congresso “Assistenza,e Formazione in Area Cardiovascolare” che si terrà l’11 e il 12 aprile all’Auditorium del Cnr a Pisa (Via Moruzzi 1),ha indetto un Concorso Nazionale per il conferimento di 4per la, in memoria dell’Infermiera Elaine Gillian Laws (in foto), storica coordinatrice dell’Ospedale del Cuore, prematuramente scomparsa nel 2019. L’intento del concorso è promuovere la crescita e la condivisione dellain ambito assistenziale, per ampliare le conoscenze attuali e contribuire ad una sempre migliore risposta di cura. Il concorso è ispirato al pensiero di Virginia Henderson, insegnante, scrittrice e teorica dell’assistenza infermieristica, la quale sosteneva che, per poter parlare del nursing come scienza, fosse necessario dimostrare che esso si presta ad essere oggetto discientifica.