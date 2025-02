Ecodibergamo.it - Riciclaggio, cinque casi sospetti al giorno. L’allerta corre sul web con le criptovalute

I DATI. Il report della Banca d’Italia: nel 2024 in Bergamasca 1.954 segnalazioni, in calo del 3,7% ma resta al terzo posto in Lombardia. Transazioni in monete digitali, «alert» triplicati in Italia.