.com - Riccardo Cocciante live all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla

Leggi su .com

inaugura la stagione di concerti dell’Arena die sarà protagonista anche di due concerti eventodiDopo aver annunciato le cinque date evento a marzo al TAM Teatro Arcimboldi di Milano,torna ad incantare il suo pubblico con Io., tre nuovi appuntamentiprodotti da Vivo Concerti, in due storici simboli della grande tradizione musicale e artistica italiana: martedì 13 maggio 2025die venerdì 6 giugno e domenica 8 giugno 2025di, Roma.Sarà il concerto didiad inaugurare la nuova stagione di concerti dell’anfiteatro romano, cuore della musica italiana e internazionale. Un ritorno attesissimo dopo lo straordinario successo dello show sold out del 29 settembre scorso, organizzato per il 50° anniversario dell’album Anima.